Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

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Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
48 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.
Hava sıcaklığının - 6 dereceyi bulduğu Yayladağı ilçesinde hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda 8 araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşları, Yayladağı İlçe jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolu ekiplerince ilçe merkezine getirildi. Yolda mahsur kalan araçların çekilmesi ve yolun tuzlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - HATAY
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