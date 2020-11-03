Yayladağı'nın tarihi değerlerini anlatan "Keldağ'ın Yiğitleri 2" adlı eser yayınladı - Son Dakika

Yayladağı ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan "Keldağ'ın Yiğitleri 2" adlı kitap çıktı.

Yazarlığını emekli öğretmen Kadir Oktay'ın yaptığı, Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kitaplaştırılan eser yayınlandı.

Dernek Başkanı Mehmet Yalçın, derneklerinin kuruluş amacının ilçenin kalkınması sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesine yardımcı olmak ve Yayladağılılar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu hatırlattı.

Bu bağlamda öncelikli hedeflerinin maddi sıkıntı yaşayan Yayladağılı öğrencilerin tespiti ile onlara gerekli burs imkanını sağlamak olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"2019-2020 Eğitim öğretim yılında 101 öğrencimize burs verilmiştir. Diğer hizmet ve yardımlarımız da hızla devam ederken dernek olarak kültürel zenginliklerimizin göz ardı edilmesi elbette düşünülemezdi. Kitap yazarı bu çalışması ile tarihin tozlu sayfaları arasındaki bilgileri gelecek nesillere aktarmanın çabası içerisindedir. Kitabımız ilçemiz kültür hayatına önemli katkı sağlayacaktır. Böyle bir kitabın gelecek nesillere aktarılıyor olmasına derneğimizin vesile olmasını önemsiyorum. İşte bu duygu ve düşüncelerle unutulmaya yüz tutmuş bilgileri araştıran,tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkaran kitabın yazarına teşekkür ediyorum."