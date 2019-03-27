Son Dakika Haberleri: Yayladağılılar Derneği'nden Evi Yanan Aileye Yardım

Yayladağılılar Derneği'nden Evi Yanan Aileye Yardım

1 saat önce

Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Antakya'da evi yanan aileye buzdolabı yardımı yapıldı.

Yayladağılılar Derneği'nden Evi Yanan Aileye Yardım, System.String[]
Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Antakya'da evi yanan aileye buzdolabı yardımı yapıldı.

Merkezi Antakya'da bulunan dernek tarafından, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Yayladağılı bir aileye yardım eli uzatıldı.

Ailenin eksikleri konusunda yakınlarından bilgi alan dernek yönetimi, buz dolabı ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Dernek görevlileri, kullanılmamış buz dolabını ailenin evine kadar teslim etti.

Dernek Başkanı Mehmet Yalçın, imkanları doğrultusunda hemşehrilerine yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl 101 üniversite öğrencisine düzenli burs verdiklerini kaydeden Yalçın, önümüzdeki ramazan ayında da hemşehrilerine yönelik yardımların süreceğini sözlerine ekledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, Antakya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:02:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayladağılılar Derneği'nden Evi Yanan Aileye Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]