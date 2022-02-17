Yayladağıspor şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Hatay 1. Amatör Küme (B) Grubu'nda mücadele eden ve lider olarak Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantileyen Yayladağıspor, şampiyonluğu kutladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğindeki yürüyüşle başlayan etkinlik Fehmi Dinçer Spor Salonu'nda devam etti.

Kulüp Başkanı Mustafa Sakarya, buradaki konuşmasında takımın şampiyonluk yolculuğunu anlatarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da takımın Hatay Süper Amatör Lig'de daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek tüm sporcuları ve yöneticileri tebrik etti.

Programda takımın şampiyonluk fotoğrafı açık attırmayla satışa çıkartıldı.

Program, Hatay Medeniyetler Korosu, Halil İbrahim Aktaş ve DJ Miraç'ın sahne almasıyla son buldu.