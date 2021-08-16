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Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor - Son Dakika

Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor

16.08.2021 11:05
Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yaylalardaki çeşmeler ve kuyularda su kalmadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yaylalardaki çeşmeler ve kuyularda su kalmadı.

Yaz dönemini dağlık alanlardaki yaylalarda geçiren besiciler de küçükbaş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gidermeye başladı.

Besici Ömer Coşkun, AA muhabirine, Beyşehir'in Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki dağlık alanda bulunan yaylaya her yıl yaz dönemine girilirken geldiklerini ve burada kurdukları çadırlarda kalmaya başladıklarını anlattı.

Coşkun, dede mesleği olan keçi yetiştiriciliğini her yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinden ilkbahar mevsiminde Beyşehir'e gelerek yaşattıklarını söyledi.

Beyşehir yaylalarında kasım ayına kadar kaldıklarını dile getiren Coşkun, aileleriyle geldikleri yaylada, keçilerini beslediklerini ifade etti.

Coşkun, bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı hayvanlarının içme suyunu temin noktasında sıkıntılar yaşamaya başladıklarını vurguladı.

Yükseklerdeki su çeşmelerinin tamamen kuruduğunu, kullandıkları su kuyularında da su kalmadığını söyleyen Coşkun, bu nedenle hayvanları için tankerlerle kilometrelerce yol kat ederek su taşımaya başladıklarını anlattı.

Coşkun, 400'e yakın küçükbaş hayvanı bulunduğunu ve yüksek rakımlı yerden daha aşağıdaki su kaynaklarından traktörleriyle çektikleri tankerlerle su çektiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Su yok, çok susuzluk çekiyoruz. Yaklaşık 20 kilometre öteden su kaynaklarından tankerle su getiriyoruz. Hayvanlarımızı bu şekilde suluyoruz. Tankerdeki sular ısındığı zaman ise hayvanlar içmeyince, su kuyularına bu suları boşaltıp hayvanlarımızı bu şekilde suluyoruz. Bu bölgedeki tüm küçükbaş hayvan yetiştiricileri de tankerlerle taşıma suyla hayvanlarını suluyor. İki günde bir bu taşıma işini yapıyoruz. Tankerimiz 3 ton kapasiteli olduğu için bazen yetersiz kalabiliyor. Dağ yolları da bozuk olduğu için ulaşımda da zorlanıyoruz."

Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor
Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor
Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor
Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor
Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor

İlkbahar, Manavgat, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayladaki besiciler, küçük baş hayvanlarının susuzluğunu taşıma suyla gideriyor - Son Dakika


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