Yayladaki cinayeti, öldürülen adamın ayak izleri ortaya çıkardı - Son Dakika

Reşadiye ilçesindeki Büyük Yaylası'nda işlenen cinayet, öldürülen adamın ayak izleri takip edilerek çözüldü. 100 metre boyunca yaralı olarak yürüyen İbrahim Altay'ın ayak izlerini takip eden ekipler, cinayet şüphelisi Şenel Kandemir'in evine ulaştı. Adam ve ailesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH ÇIKIP AKŞAM DÖNMEDİ

20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAÇTI

Jandarma, 85 kişilik özel ekip kurarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla ölü bulunduğu yere çıplak ayakla geldiği anlaşılan Altay'ın geride bıraktığı izler tespit edildi. Cesedin bulunduğu noktadan itibaren Altay'ın ayak izleri takip edilerek olayın şüphelisi Şenel Kandemir'in evine ulaşıldı. Altay'ın bıçaklandığı evden kaçtığı ve 100 metre ileride hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

BABA VE ÇOCUKLARI TUTUKLANDI

Bunun üzerine Şenel Kandemir, eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) gözaltına alındı. Şenel Kandemir sorgusunda İbrahim Altay'ı eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti. Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya, Emrullah ile Ömer Kandemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÇAMAŞIR SUYU İLE EVİ TEMİZLEMİŞLER

Yapılan detaylı incelemede ise Kandemir ailesinin, olay sonrası evde çamaşır suyu ile temizlik yaptığı, Altay'ın kanının bulaştığı elbisesi, battaniye ve çarşafları da yaktıkları tespit edildi. Aile fertlerinin ayrıca olay sonrası jandarmanın yaylada yaptığı çalışmaları da yakından takip ettiği öğrenildi.