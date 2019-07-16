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Yayladaki çocuklar için pedal çevirdiler

11 saat önce

Hakkari'de bir grup gönüllü, "bir oyuncak da senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları, bisikletle çıktıkları 3 bin rakımlı yayladaki çocuklara hediye etti.

Yayladaki çocuklar için pedal çevirdiler, System.String[]
Hakkari'de bir grup gönüllü, "bir oyuncak da senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları, bisikletle çıktıkları 3 bin rakımlı yayladaki çocuklara hediye etti.
Kentte yaşayan Emin Noyan öncülüğünde bir araya gelen gönüllü gençler, topladıkları oyuncakları kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.
Şu ana kadar hayırseverlerden topladıkları oyuncakları 7 köyde 300 çocuğa ulaştıran gençler, son olarak kente yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Kanisar Yaylası'ndaki 40 çocuğa oyuncak dağıttı.
Noyan, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluklarına ortak olmak için yürüttükleri kampanyaya devam ettiklerini söyledi.
Çocukların mutluluğu için kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür eden Noyan, "Bir oyuncakla bir çocuğun gönlünü fethetmek kadar güzel bir duygu yoktur. Amacımız, bize gelecek desteklerle daha çok çocuğa ulaşıp onları da oyuncaksız bırakmamak. Hakkari'de il ve ilçeler dahil 393 köy ve mezraya oyuncak dağıtmayı hedefledik. Kısmet olursa minik kardeşlerimizin hepsini oyuncaklarla buluşturacağız." dedi.
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:05 Kaynak: AA
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