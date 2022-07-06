Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden - Son Dakika
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Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden

06.07.2022 11:17
Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden

Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda hayvancılık yapan ailelerin çocukları, hayırseverlerin bayram hediyeleriyle sevindi.

Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda hayvancılık yapan ailelerin çocukları, hayırseverlerin bayram hediyeleriyle sevindi.

Yardımseverlerin desteğiyle kış aylarında ziyaret ettikleri köylerde öğrencilere kıyafet ve bot yardımında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Samsunlu Lütfü ile hemşire eşi Kahramanmaraşlı Hatice Bolat Yiğit, okulların tatil edilmesinin ardından da çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi yayladaki çocukları sevindirmek isteyen çift, yurdun dört bir yanından hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri yardım kolilerini, Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası'na ulaştırdı.

Buradaki çocuklara çeşitli kıyafetler ile ayakkabı ve oyuncak hediye eden çift, 2 bin 400 rakımda hayvancılıkla uğraşan göçer ailelerle de bir süre sohbet etti.

Çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Bayram hediyeleriyle mutluluk yaşayan çocuklar, yaylada dahi kendilerini unutmayan hayırseverlere teşekkür etti.

Gönüllü Lütfü Yiğit, AA muhabirine, ilk defa yaylada yardım çalışması yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların hediyelerini alınca çok mutlu olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Ağrı genelinde son 2 yılda yakın çevremizden, dostlarımızdan ve Türkiye'nin birçok yerinden yardımlar geldi. Yardımlarla 65 köy okulunda 2 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yardımlarımızı daha çok kışın yapıyorduk. Yaylada yaşayan çocukları bayram öncesi sevindirmek istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bir çocuğa hediye verdiğimizde onların gözündeki cennet gülümsemesi beni çok mutlu ediyor. Çocuklar bugün çok mutlu oldular."

Hatice Bolat Yiğit de yardım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini anlattı.

Çocukların yaşadığı sevincin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Temel amacımız çocukları sevindirmek. Onların ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Hayatımızı değiştiren şeyler okumaktan geçti. Bunun için özellikle okuldaki çocukları tercih ediyoruz. Çocuklara yardım etmek bize büyük sevinç veriyor. Bu yardım çalışması bir fırtına gibi başladı ve gitgide büyüyor. Bazı şeyler bizim elimizde olmasa bile çevremizde bizi destekleyenler tarafından bir şekilde birilerine yardımımız dokunuyor."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, gençlik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden - Son Dakika

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