Yayladaki göçerler koyunlarını imece usulü kırkıyor - Son Dakika
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Yayladaki göçerler koyunlarını imece usulü kırkıyor

12.07.2022 11:41
Yayladaki göçerler koyunlarını imece usulü kırkıyor

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da göçerlerin imece usulü koyun kırkma mesaisi başladı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da göçerlerin imece usulü koyun kırkma mesaisi başladı.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki zengin su kaynakları ve bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası, Iğdır ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda göçere ev sahipliği yapıyor.

Zorlu coğrafyaya sahip bölgede gece gündüz demeden hayvanlarının her türlü bakımını yapan göçerler, teknoloji ve sosyal hayattan uzak bir yaşam sürüyor.

Koyun kırkma yarışıyla işlerini eğlenceye dönüştürüyorlar

Yaylada her türlü zorluğa göğüs geren göçerler, bu sıralar havaların ısınmasıyla koyunları kırkma telaşına girdi. Göçerler, sabah başlayıp gün boyu Kürtçe şarkılar eşliğinde imece usulü koyunları kırkıyor.

Zorlu işlerini eğlenceli hale getirmek isteyen göçerler, zaman zaman kırkma yarışı da yapıyor.

Göçerlerden Halit Artan, AA muhabirine, ilkbaharda havaların ısınmasıyla yaylaya çıktıklarını söyledi.

Sonbahara kadar yaylada kaldıklarını belirten Artan, "Koyun kırkmak için bir araya geldik. Burada günlerimiz güzel geçiyor. Bu sene yağmur iyi yağdığı için otumuz da çok iyi. İnşallah bugün 300 koyun kırkacağız." diye konuştu.

Koyun kırkan Mehmet Bulut ise 2 gün içinde koyun kırkma işinin tamamlanacağını anlattı.

Bulut, koyun kırkmanın zor bir iş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençler 20 yaşında ben 50 yaşındayım ve onlarla koyun kırkma yarışına girdik. Onların önünde gidiyorum. Bugün bitmese yarın öğlene kadar biter. Çocukluğumdan beri koyun kırkıyorum. Burada bacanağıma yardım ediyorum. Yaylanın havası ve suyu insana çok iyi geliyor."

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Kaynak: AA

Taşlıçay, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayladaki göçerler koyunlarını imece usulü kırkıyor - Son Dakika

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