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Yayladaki iki evi talan ettiler

6 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki yayla evine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki yayla evine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi Beydağları'nda yayla evi bulunan Ali Zorbaz ve Hüseyin Koparan, hafta sonu kontrol için gittikleri evlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiğini fark etti. Evlerdeki kapı, pencerelerin kırıldığını, eşyalarının dağıtılıp, parçalandığını gören Zorbaz ve Koparan, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri evlerde inceleme yaptıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Koparan, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini, sebebiyle ilgili de herhangi bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Birileri bu evlere saldırı düzenleyip, maddi ve manevi zarar veriyor. Bu şahısların buraya hırsızlık için geldiklerini düşünmüyorum. Bunların amaçları çok farklı. Bunları birileri yönlendiriyor. Bu yayladaki evlerden rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü burayı bir tür ranta çevirmeyi planladıklarını düşünüyorum. Evime yapılan saldırıyı jandarmaya bildirerek suç duyurusunda bulundum. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım. Bütün haklarımı maddi ve manevi olarak alacağım" dedi.


Korkuteli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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