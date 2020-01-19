Yayladaki sahipsiz köpekler için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Yayladaki sahipsiz köpekler için yiyecek bırakıldı

19 dakika önce

Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylasındaki sahipsiz köpekler için yiyecek bırakıldı.

Yayladaki sahipsiz köpekler için yiyecek bırakıldı, System.String[]

Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylasındaki sahipsiz köpekler için yiyecek bırakıldı.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, eşi Dilek Nennioğlu, Şube Başkan Yardımcısı Ayşe Kolukırık ve Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü hemşiresi Şadiye Durukan, kış mevsiminde beslenme konusunda büyük sıkıntı çeken sahipsiz hayvanlar için harekete geçti.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla Pozantı ilçesinde 1300 rakımlı Akçatekir Yaylasındaki sahipsiz köpekleri besleme kararı aldıklarını kaydetti.

Kendi imkanlarıyla tavuk etinin yanı sıra lokantalardan ekmek topladıklarını ifade eden Nennioğlu, bu yiyecekleri yayladaki sahipsiz köpeklere verdiklerini belirtti.

Nennioğlu, bundan sonra da sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakmaya devam edeceklerini aktardı.

Akçatekir, Çukurova, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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