Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı - Son Dakika
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Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı

21.07.2022 12:35
Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı

HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada yaşandı. Yayladaki arazi meselesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Zanyar, Cihangir, Mehmet ve Hüseyin Macü hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişinin cenazeleri dün akşam ambulanslarla getirildikleri Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından alınan Cihangir Macü, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yeni Mahalle'de, Mustafa Zanyar ise Edremit ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Mehmet ve Hüseyin Macü'nün cenazeleri ise Başkale ilçe mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ise köyde geniş güvenlik önlemi aldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Cihangir, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı - Son Dakika

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