Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika
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Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu

04.05.2022 14:13

Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen baba Oktay Altun, 'Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu.

Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen baba Oktay Altun, 'Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu. çocuğumu görürken ben çok sevindim, dünyalar benim oldu" dedi.

Çobanların gönderdiği fotoğraflardan yeğeni Tarık Altun'u teşhis eden amca Taner Altun, olay yerine gittiğinde büyük sevinç yaşadığını söyledi. Yeğeninin bir kayanın dibinde olduğunu anlatan Taner Altun, "Yanımda su götürmüştüm o suyla ağzını burnunu yıkadım. Yeğenimin herhangi bir yerinde yara veya çizik yok. Çocuk sağ salimdir. Susuz kaldığı için konuşamıyordu, dudakları kurumuştu" diye konuştu.

Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu

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Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu Kılıçdaroğlu: 'Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum' Kılıçdaroğlu: 'Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum'

Oktay Altun, Taner Altun, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika


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