Yayladere Belediyesi'nden, Nilüfer'e ziyaret - Son Dakika

Yayladere Belediyesi'nden, Nilüfer'e ziyaret

Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Akyürek, Nilüfer Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası'nda Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek'i ağırladı. Farklı coğrafyalardaki aynı amaçlar ve benzer ilkeler doğrultusunda iki belediye yönetimi arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirten Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, "Öncelikle işbirliği alanlarımızı belirlemek ve ortak projeler oluşturabilmek adına Nilüfer Belediyesi ile kardeş belediye olmak isteriz. Bunun için önümüzdeki günlerde Belediye meclisimizden bu yöndeki çabalarımızı hızlandırmak için bir karar çıkartmayı planlıyoruz. Nilüfer Türkiye'de pek çok alanda hayata geçirdiği başarılı belediyecilik hizmetleri ile örnek olmuş bir belediye ve büyük bir ilçenin yönetimini başarı ile üstlenmiş bir başkana sahip. Nilüfer'in deneyimlerinden faydalanmak isteriz" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Bingöl Yayladere Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliği içerisinde bölge insanının yaşamına dokunabilmek bizleri mutlu eder. Özellikle tarımsal üretim ve kırsal kalkınma alanında başarılı pek çok çalışmayı hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. İki belediyenin ilişkilerini güçlendirme ve yöreye katkı sağlayabilmek adına üzerimize ne düşüyorsa gerçekleştirmeye hazırız" dedi. - BURSA

Sabri Akyürek, Turgay Erdem, Yayladere, Bingöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:51 Kaynak: İHA

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