Yayladere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi hayata geçti.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:21 Kaynak: İHA
'ün Yayladere
ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi hayata geçti. İçişleri Bakanlığı
tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında İlçe belediyesi ve Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarına başlandı. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul önüne yaya geçidi yapıldı. - BİNGÖL
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