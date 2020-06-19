Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, belediye personeliyle bir araya geldi.

Belediyede çalışan 17 personel ile Belediye binasında buluşan Dede, Yaylakent halkına en güzel şekilde hizmet eden bir belediye konumuna geldiklerini söyledi.

Yaylakent beldesinin Çankırı ve diğer iller tarafından merak edilen ve takip edilen bir yer olduğunu dile getiren Dede, şöyle konuştu:

"Bu hazzı birlikte paylaşıyor ve yaşıyoruz. Bugün Yaylakent'te her türlü hizmeti ulaştırabilecek aracı gereci olan bir belediye haline geldik. Bunu bütün belediye personelinin çabası ve özverisiyle gerçekleştirdik. Her ne kadar büyük işlere ve başarılara imza atılmış olsa da Yaylakent daha hak ettiği noktaya gelmedi. Yaylakent Belediyesi olarak pek çok ilki başarmış olsak da daha yapacak çok işimiz var. Yaylakent'e imza atacak çok projemiz, başaracağımız daha çok işimiz var."

Belediye bünyesinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi veren Dede, projelerin en kısa zamanda bitirileceğini kaydetti.