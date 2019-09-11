Yaylakent'te aşure ikramı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent belde belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Yaylakent Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı, bu yıl öğle namazı sonrası Külliye Yemekhanesi'nde gerçekleştirildi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin de katılımıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımında yaklaşık 750 kişiye aşure ikram edildi.

Dede, birlik ve beraberliğin devam etmesi temennisinde bulunarak, "Türkiye'nin birçok yerinde aşure ikramı yapılıyor. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur." dedi.