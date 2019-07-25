Yaylakent'te mezarlık bakımı
1 saat önce
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde mezarlık bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Orta ilçesine bağlı Yaylakent
beldesinde mezarlık bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.Yaylakent Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda mezarlık içinde bulunan yürüme yoluna parke taş döşendi.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede
, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Dede, yaptığı açıklamada, belde ve mahallelerin genelinde mezarlıkların iyileştirilmesi noktasında çalışma yürüttüklerini belirtti.
Mezarlık yoluna parke taş döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Dede, Kurban Bayramı
öncesi çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.
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