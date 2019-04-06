Yaylakonak Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde Adıyaman Yaylakonak Belde Belediye Başkanı seçilen Abuzer Aydın mazbatasını aldı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Adıyaman Yaylakonak
Belde Belediye Başkanı seçilen Abuzer Aydın
mazbatasını aldı.
Mazbata törenine CHP
Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak
ve CHP Merkez
İlçe Hüseyin Buluş ve partililer katıldı. Mazbatasını alan Abuzer Aydın başkanlık koltuğuna oturdu.
Yaylakonak Belediyesinde devir teslim töreninde konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, "1923'ten bu yana Mustafa Kemal Atatürk
'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalan, Yaylakonak (Balyan) halkıyla mazbatamızı aldık. Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi Cumhuriyet Halk Partisine ve adayımıza sahip çıktığınız için partim adına çok teşekkür ediyorum. Yaylakonak Cumhuriyetin kalesi oldu, olmaya da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak Belediye Başkanımızın siyasi rozetini çıkartacağım. Size belediye başkanı olarak teslim edeceğim" dedi.
CHP Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın ise yaptığı açıklamada, "Uzun bir maratondan sonra 31 Mart 2019'da değerli halkımız bana bu yetkiyi verdi. Geçmiş tarihe sahip çıktınız bundan sonra gelecek nesillerimizin geleceğine sizler hepiniz sahip çıktınız. Bugün Yaylakonak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanmasındaki en büyük orana sahip olan en büyük paya sahip halkıdır. Bu başarının en büyük mimarı siz değerli Yaylakonak halkısınız. Bana düşende sizlerle beraber ortak fikirler üreterek imkanlarımız dahilinde en iyi şekilde adaletli, hoşgörülü, herkese eşit mesafede ilkeli bir duruş ile sosyal belediyecilik anlayışını inşa etmektir. Yaylakonak'da kaybeden kimse olmadı, halk seçimi kazandı" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
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