Yaylalar beyaza büründü - Son Dakika

Adana'nın yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde, iki gün etkisini sürdüren kar güzel görüntüler oluşturdu.

Her mevsim ayrı güzellik sunan Çukurova yaylaları, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'nda yaşayan Recep Serin, yaz kış yaylada kaldığını belirtti.

Kar yağışının iki gün sürdüğünü ifade eden Serin, "Kar yüksekliği bir metreyi geçti. Arabamın üstünde kar birikmiş, onu temizliyorum. 35 senedir buradayım." diye konuştu.