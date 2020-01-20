Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

7 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Gece etkisinin artıran kar yağışı yaylalarda kalanların güne beyaz örtüyle uyanmasını sağladı. Yüksek yaylaların beyaza bürünmesinin ardından yer yer kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaştı. Yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Ağaçlık alanların beyaz örtüyle kaplanması sonucu yaylalar masal gibi görüntülere sahne oldu. İzleyenler için doyumsuz anlar yaşandı. - AMASYA

Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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