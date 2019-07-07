Son Dakika Haberleri: Yaylalar turizme kazandırılacak
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Yaylalar turizme kazandırılacak

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda "kuzu kırpma şenliği" yapıldı.

Yaylalar turizme kazandırılacak, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda "kuzu kırpma şenliği" yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, PKK'lı teröristlerden arındırılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, yaylaların huzura kavuşmasıyla hayvancılığın gelişeceğini söyledi.
Yayla ve meraların bölge ekonomisine katkısına değinen Dursun, "Bakanlık olarak yaylaların doğa turizmine açılması için çalışma yapıyoruz. Burası da bu şekilde şenlenecek." dedi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da geçmişte teröristlerin saldırıları sonucu besicilerin yaylaya çıkamaması nedeniyle ildeki hayvan potansiyelinde azalma olduğunu söyledi.
Güvenlik güçlerinin büyük gayreti sonucunda teröristlerden arındırılan yaylanın huzura kavuştuğunu dile getiren Aktaş, "İnşallah bu gidiş devam edecek. Kuzu kırpma şenliği buranın kültürel geçmişinde çok önemli yeri olan bir etkinliktir. Kuzu kırpma şenliği hem bereketin hem de dostluğun, yardımlaşma ve dayanışmanın da bir ifadesidir." diye konuştu.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da yaylaya çıkan besicilerin et, süt ve peynir üretimine katkı sunduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Artık halkımız Kato Dağı'nın eteklerinde rahatça hayvancılık yapabiliyor. Bu mutlu günlerimizin devam etmesini istiyoruz. Faraşin Yaylası'nda üretilen balın patentini aldık. Faraşin peynirini, sütünü ve yoğurdunu markalaştıracağız. Yaylanın yol, su ve elektrik sorunun çözülmesini istiyoruz."
Şenlik, yarışmalarda dereceye girenlere hediye verilmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:23 Kaynak: AA
Beytüşşebap, Şırnak, Kuzu, Kültür Sanat
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