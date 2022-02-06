Üye Girişi
Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti - Son Dakika

Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti

06.02.2022 09:56
Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti

road tutkunları mahsur kaldı.

road tutkunları mahsur kaldı. Birçok kişiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak sürücülere sitem ederek, "Tek araba dağa çıkılmaz, neyine güveniyorsun" dedi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 1 metre 15 santimetreye kadar ulaştı. Off-road tutkunları da Düzce'nin yüksek kesimlerine araçlarıyla birlikte gitti. Araçlar yüksek kesimlerde açılmayan yollarda sıkıntı yaşayıp kara saplanınca bölgeden çıkmak isteyenler Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak'ı aradı. Albayrak, birçok kişinin kurtarılmasını gerçekleştirirken, sosyal medya hesabından da sitem ederek, sürücüleri uyardı.

"Neyine güveniyorsun?"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Sinekli Yaylasındayız, arkadaşlarım ve misafirlerimle off-road yapıyoruz. Sadece bugün 15 telefon aldım. Birçok araç kaydı, battı ve yolda kaldı. Sürücüler ise 'Bizi kurtarın' diyerek beni aradı. Şuanda Sinekli Yaylası'nda 1 metre 15 santimetre kar var. Bazı off-road araçlarında vinci yok, lastiği yok ve bu alanlara çıkıyorlar. Bunları yapıp sonra da 'Ben kaldım' diyorsunuz. Off-road yapmak için yaylalara tek araba çıkmayın. Tek araba ile off-road yapılmaz. Tek araba ile dağa çıkılmaz. Neyine güveniyorsun?" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti
Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti
Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti

YORUMLAR
500

Mehmet Albayrak, Tragger, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement