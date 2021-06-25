Yaylalarda "ballı" mesaide olan arıcılara da aşı hizmeti sunuluyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, en çok Kovid-19 vakası görülen illerden Ağrı'da sağlık ekipleri, Hamur ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerdeki yaylalarda bal üretimiyle uğraşan ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle hastanelere gidemeyen arıcıların, aşılanması için sıcak havada mesai yapıyor.

Salgının ortaya çıktığı ilk andan bugüne kadar ön cephede yer alarak fedakarca çalışan sağlık ekipleri, yaylalarda bal üretimi için yoğun mesaide olan arıcıların aşılanması için de çalışma başlattı.

Doktor, hemşire, ebe ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşan mobil sağlık ekipleri, dağ ve vadileri aşıp ulaştıkları yaylalarda aşı hakkında arıcıları bilgilendirip randevularını oluşturdu.

Kovanlar arasında arıcılara Sinovac aşısı yapan ekipler, çekinceleri olanları da ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

Sıcak havaya rağmen kırsalda yoğun mesai yapan sağlık ekipleri, aşı yaptıkları arıcılardan da bal üretimiyle ilgili bilgi aldı.

"Vatandaşların 'Allah razı olsun' demesi bizi mutlu etmeye yetiyor"

Mobil aşı ekibindeki Hamur Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarından ebe Başak Salar, AA muhabirine, kentte vaka sayısının düşmesi için yoğun şekilde aşılama çalışmasına devam ettiklerini söyledi.

Bölgede kışın soğuk yazın ise sıcak geçtiğini ifade eden Salar, şöyle konuştu:

"Gittiğimiz yerler uzak olduğu için engebeli bölgelerde bazen zorlanıyoruz ama yapacağımız aşılarla salgını yeneceğimiz için mutlu oluyoruz. Bugün arıcılar ve gittiğimiz bölgelerde aşı olmak isteyenleri aşıladık. Hayatımda ilk defa arıların içine girdim. Bizim için de değişik bir deneyim oldu. Aşı yaptığımız arıcıların çoğu Karadeniz Bölgesi'nden Orduluydu. Onlar da sağ olsunlar bize fındık ikram ettiler. Vatandaşların bize karşı güler yüzlü olması ve 'Allah razı olsun" demesi bizi mutlu etmeye yetiyor."

"Havalar aşırı sıcak ama yapacak bir şey yok, hizmetteyiz"

Sağlık çalışanı Ayşenur Yaralı ise kışın sıfırın altında 30 derecelerde aşı çalışması yaptıklarını yazın da sıcak havada zorlu mesailerine devam ettiklerini anlattı.

Arı sesleri arasında aşı yapmanın farklı bir duygu olduğunu dile getiren Yaralı, "Filyasyon ve aşı çalışmalarını aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Biraz zorlu bir süreç ama birlikte olunca aşılıyor. Havalar aşırı sıcak ama yapacak bir şey yok, hizmetteyiz. Aşı yaparken vatandaşlarımızın bize teşekkür etmeleri bizim motivasyonumuz oluyor." diye konuştu.

Arıcı Seyhan Duman da kaliteli bal üretimi için her yıl yaz aylarında Ağrı'ya geldiklerini belirterek, "Sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelip bize aşı yaptılar. Allah hepsinden razı olsun, ne muratları varsa versin. İş yoğunluğu nedeniyle aşı için hastanelere gidemedik. Sağlık ekipleri hizmeti ayağımıza kadar getirdi. Bizi çok mutlu ettiler. Allah, devletimizden ve sağlık çalışanlarından razı olsun." dedi.

Arıcı Çiğdem Duman ise arıcılık yapan eşine yardımcı olmak için Ağrı'ya geldiğini ifade ederek, kendilerini aşılamak için uzun yol kat eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.