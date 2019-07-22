Son Dakika Haberleri: Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor
Son Dakika Güncel Haber

Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor

46 dakika önce

Bitlis'te besiciler, zengin bitki örtüsüne sahip yayalarda besledikleri kurbanlıkları, Türkiye'nin bir çok ilindeki pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bitlis'te besiciler, zengin bitki örtüsüne sahip yayalarda besledikleri kurbanlıkları, Türkiye'nin bir çok ilindeki pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.
Havaların ısınmasıyla Bitlis'in yaylalarına çıkan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, dağlarda yetişen şifalı bitkilerle otlattıkları ve doğal kaynak sularla besledikleri hayvanları bayram öncesinde satmayı hedefliyor.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Özgür Umut Ayaz, Bitlis'te besicilerin, hayvanlarını yaylalara çıkararak doğal yöntemlerle beslediklerini söyledi.
Yaylalarda gezen, doğal otlarla beslenen hayvanların vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Ayaz, "Bu yıl ilimizin 27 bölgesine göçerler gelip yerleşti. Hayvanların bir kısmı süt için besleniyor. Diğer kısmı da kurbanlık olarak satışa çıkarılıyor. Kurban bayramı yaklaştığında personellerimiz takibinde hayvanlar batıya ya da çevre illere götürülüyor." dedi.
Besici Nezir Keşli ise Kurban Bayramı için ayırdıkları hayvanları pazarlarda satışa sunacaklarını, kalanları da yaylada beslemeye devam edeceklerini ifade etti.
Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor
Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]