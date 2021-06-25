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Yaylalarda golf zamanı - Son Dakika

Yaylalarda golf zamanı

25.06.2021 10:03

Yaylalarda golf zamanı Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası'nda yaşayan yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştırıldı.

Yaylalarda golf zamanı

Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası'nda yaşayan yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştırıldı.

Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sporun çeşitliliği yaygınlaştırarak sporu tabana yaymak amacıyla, golf sporunu tanıtmak için ilçeye bağlı Kocabey Yaylası'nda etkinlik düzenledi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı tarafından golf sporunun temel kurallarını öğrenen öğrenciler, yetkililerden golf sporunun devam etmesini talep ettiler. Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü yaptığı açıklamada "Golf doğa ile iç içe olan bir spor. Artvin Yaylalarının bu spora uygun olduğunu düşündük. İlimizde golf antrenörü olmadığından Ardahan Gençlik Spor İl Müdürlüğünden antrenör isteğinden bulunduk. Bugün 2 bin 440 rakımlı Şavşat'ın Kocabey yaylasında burada antrenörümüz gençlerimize temel golf eğitimi veriyor" dedi. Ortamın golf oynamaya elverişli olduğunu anlatan Başköylü, "İlçedeki özelliklede yaylada yaşayan ailelerin çocuklarını golf sporuyla tanıştırmak istedik. Golf sporu sadece otellerde, özel parkurlarda oynanan bir spor olmadığını, yaylalarda bu tarz ortamlarda da oynanabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı ise "Yayladaki çocukların kas ve fiziki yapıları güçlü olduğu için kondisyonları, yani öğretmekte ve onlara sporu belletmekte zorlanmıyoruz. Yetenekli çocuklar ülkemizin her yöresinde ki çocuklar yetenekli yeter ki el uzatılsın yeter ki çocuklarla zaman geçirilsin değer verilsin" şeklinde konuştu.

Yaylada golf etkinliği olacağını öğrenince kendisinin de etkinliğe katıldığını belirten Caner Ayhan, "Burada golf oynamayı öğrendik. İlk defa golf sopasını elime aldım. Göründüğü kadar gibi kolay bir spor değil ama kısa sürede hocamız bize öğretti" derken Eren Şeker de "Bugün burada golf sopasını tutmayı, topa vurmayı öğrendik. Çok heyecanlıydı. Topa vurabilme hissi bile çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Yaylalarda golf zamanı
Yaylalarda golf zamanı
Yaylalarda golf zamanı
Yaylalarda golf zamanı

Ardahan, Şavşat, Artvin, Golf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaylalarda golf zamanı - Son Dakika


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