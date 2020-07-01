Yaylalarda kadınlar süt ürünleri yaparak bütçelerine katkı sağlıyor - MUŞ - Son Dakika

Yaylalarda kadınlar süt ürünleri yaparak bütçelerine katkı sağlıyor - MUŞ

Muş'ta havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen günün büyük bölümünü süt sağıp yoğurt, peynir, tereyağı yaparak geçiriyor.

Muş'ta havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen günün büyük bölümünü süt sağıp yoğurt, peynir, tereyağı yaparak geçiriyor.

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Her yıl aileleriyle yaylalarda kalan kadınlar, kurdukları çadırlarda teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşamlarını sürdürüyor.

Sabah erkenden uyanarak çobanlara kahvaltı hazırlayan, daha sonra çadırları temizleyip odun ateşinde yemek pişiren kadınlar, buradaki işlerini bitirdikten sonra yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmaya başlıyor.

Elde ettikleri sütle yoğurt, peynir, tereyağı yaparak aile bütçesine katkı sunan kadınlar, günün ilk ışıklarıyla başlayan mesailerine hava kararıncaya kadar devam ediyor.

Kadınlardan Zekiye Özcan, her yıl mayıs ayında yaylaya çıktıklarını, burada gün doğumundan hava kararıncaya kadar çalıştıklarını söyledi.

Günde iki kez koyunları sağdıklarını anlatan Özcan, "Sabah çobanlara kahvaltı hazırlıyoruz. Daha sonra ev işlerine, yemek ve peynir yapımına başlıyoruz. Otlamaya götürülen hayvanlar döndüğünde sağım işlemini yaparız. Bu yaşam tarzı, yazın buradaki yaylalarda, kışın ise sıcak illerde aynı şekilde devam ediyor. Geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için sürekli yaylada kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz."

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Zehra Yaldız ise elde ettikleri sütle yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Sabah, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaylalarda kadınlar süt ürünleri yaparak bütçelerine katkı sağlıyor - MUŞ - Son Dakika

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