Yaylalarda Karla Mücadele Devam Ediyor
1 saat önce
Giresun yaylalarında karla mücadele devam ediyor.
Giresun
yaylalarında karla mücadele devam ediyor.
İl Özel İdareye bağlı ekipler kar kalınlığının yer yer 3 metrelere ulaştığı yaylalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler Yağlıdere
, Espiye
, Alucra
, Doğankent
, Güce
ve Keşap
ilçelerine bağlı yaylalarda da karla mücadele ediyor.
Karın izini dahi kapattığı yolları ustalıkla açan ekipler zorlu Karadeniz
koşullarında yaylaları yaza hazırlıyor. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:00 Kaynak: İHA
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