Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı - Son Dakika

Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı

Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı Erzincan'da 3 bin 370 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı.

Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı

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ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 370 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı.

Erzincan'ın önemli hayvancılık merkezlerinden olan Tercan ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Üreticiler, sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarının kırkımını sağlarken, eskisi gibi rağbet olmasa da elde ettikleri yünleri satarak ek gelir sağlıyor. 3 bin 370 rakımlı Munzur Dağı yaylalarında koyun kırkımı yapan üreticiler, günlük 500'e yakın koyun kırkımının yapıldığını belirtti.

3 bine yakın koyun sürüsü bulunan Suat Demir, "Erzincan'da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz." dedi.

Erzincan, Tercan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:39 Kaynak: İHA

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