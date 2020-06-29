Yaylalarda koyunlar için 'kırkma' zamanı - Son Dakika

Ordulu besiciler, yüksek rakımlı yaylalara çıkarttıkları koyunlarını 'kırkma' sezonuna başladı.



Ordu'da bazı kesimler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan hayvancılığa öncelere göre talep azalırken, besiciler il genelindeki ve komşu illerdeki yüksek rakımlı yaylalarda sürülerini beslemeye devam ediyor. Yakın zamana kadar, kırkılan küçük baş hayvanların yünlerinin belirli işlemlerden geçirildikten sonra yorgan ve yastık olarak bölgede, şimdi ise hayvanlardan alınan yünler talep görmüyor. Yün yorgan ve yün yastık olarak bilinen ve içerisinde temizlenmiş ve işlemlerden geçirilen koyun yünlerinin olduğu eşyalar artık kullanılmazken, besiciler ise bunun için farklı bir pazar alanı olabileceğini, sağlık yönünden de yararlı olduğunu ifade ediyor.



Günden bir kişinin yaklaşık 100 koyunu kırktığını belirten besiciler, artık kimsenin talep etmediğini, bu nedenle koyunlardan çıkartılan yünlerin imha edildiğini ifade ediyor. - ORDU