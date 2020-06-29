Yaylalarda koyunlar için 'kırkma' zamanı - Son Dakika

Yaylalarda koyunlar için 'kırkma' zamanı

Ordulu besiciler, yüksek rakımlı yaylalara çıkarttıkları koyunlarını 'kırkma' sezonuna başladı.

Ordulu besiciler, yüksek rakımlı yaylalara çıkarttıkları koyunlarını 'kırkma' sezonuna başladı.

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi


Ordu'da bazı kesimler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan hayvancılığa öncelere göre talep azalırken, besiciler il genelindeki ve komşu illerdeki yüksek rakımlı yaylalarda sürülerini beslemeye devam ediyor. Yakın zamana kadar, kırkılan küçük baş hayvanların yünlerinin belirli işlemlerden geçirildikten sonra yorgan ve yastık olarak bölgede, şimdi ise hayvanlardan alınan yünler talep görmüyor. Yün yorgan ve yün yastık olarak bilinen ve içerisinde temizlenmiş ve işlemlerden geçirilen koyun yünlerinin olduğu eşyalar artık kullanılmazken, besiciler ise bunun için farklı bir pazar alanı olabileceğini, sağlık yönünden de yararlı olduğunu ifade ediyor.


Günden bir kişinin yaklaşık 100 koyunu kırktığını belirten besiciler, artık kimsenin talep etmediğini, bu nedenle koyunlardan çıkartılan yünlerin imha edildiğini ifade ediyor. - ORDU

Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaylalarda koyunlar için 'kırkma' zamanı - Son Dakika

Son Dakika

21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:57:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylalarda koyunlar için 'kırkma' zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]