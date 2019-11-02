Son Dakika Haberleri: Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

7 saat önce

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldıRİZE - Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur 23 kişiye ulaşıldı.

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

RİZE - Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur 23 kişiye ulaşıldı.

Havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yolları ulaşıma kapanması ve 23 kişinin mahsur kalmasına sebep olmuştu. Yaylalarda mahsur kalan 23 kişi ilçe jandarma komutanlıklarına ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı 9 iş makinesi ve 12 personelden oluşan ekipler tarafından 4 yaylada sabah 8 itibariyle yol açma çalışması başlatılarak mahsur kalan 23 kişiye akşam saatlerinde ulaşıldı.

Ulaşılan 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
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