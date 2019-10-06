Son Dakika Haberleri: Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı

1 saat önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde emniyet amirliği görevlileri yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı, System.String[]

Giresun'un Doğankent ilçesinde emniyet amirliği görevlileri yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Doğankent İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, vatandaşlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Giresun'un da aralarında yer aldığı 39 Valiliğe gönderilen "Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde bilgilendirmede bulunuldu.

Konuyla ilgili ilçe halkına bilgilendirme broşürleri de verilirken, kendilerinden yayla evlerinde yaşamsal malzeme bırakmamaları konusunda özen göstermeleri istendi.

Doğankent Belediyesi tarafından da yapılan anonslarla vatandaşlar bu konuda sık sık uyarılıyor.

Süleyman Soylu, Doğankent, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet desteğiyle 60 yaşında başladığı çilek üretiminde, yılda 150 bin lira kazanacak
Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalktı: Yabancı kadınlar otellerde kalabilecek 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:46:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]