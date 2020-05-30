Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalara çıkan vatandaşlar, buradan topladıkları otları peynirlerin içine koyun satarak geçimlerini sağlıyor.



Şrınak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası, göçerlerin yanı sıra pancar toplayan vatandaşların da akınına uğruyor. Sıcakların başlaması ile birlikte karların erimesi sonucu yeşeren bitkiler, binlerce insana ekmek kapısı oldu. Peynire katılan ve güzel bir tat veren pancar otunu toplamak için Beytüşşebap, İdil, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinden her gün yüzlerce insan yaylalara çıkıyor. Günde 20 kilo pancar toplayan vatandaşlar, kilosunu 30 liradan satıyor.



Hüseyin Tadik isimli vatandaş, pancar toplamak için 3 gündür yaylada kaldığını söyledi. Tadik, "Cizre'den 3 gün önce yaylaya geldik. Ailemizle beraber ot topluyoruz. Sonra eve götürüp kaynattıktan sonra peynirle karıştırıp kışın yiyeceğiz. Çok güzel pancarlar var bu bölgede bu yüzden her yıl geliyoruz" dedi.



Dere yatağında saatlerce pancar toplayıp torbalara katan vatandaşlar, akşama doğru ise evlerinin yolunu tutuyor. - ŞIRNAK