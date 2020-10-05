Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu - Son Dakika

Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu

Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durduDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde imar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda geçen yıl başlatılan yıkımlar ve kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri sonuç verdi.

Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu, System.String[]

Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde imar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda geçen yıl başlatılan yıkımlar ve kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri sonuç verdi. Bölgede bu yıl kaçak yapıların yapılamadığı yaylalar, doğal yapısına yeniden kavuşmaya başladı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Geçen yıl yapılan yoğun yıkım ve denetimler sonucu kaçak yapı eğilimi son derece azaldı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı geçen yıl Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerinin valilikleri harekete geçti. Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla, kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Bu dönemde Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.FIRSATÇILAR KAÇAK YAPI FURYASI BAŞLATTIİmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Bölgede neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseldi. Jandarma, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Kaçak yapılarla ilgili valilikler vatandaşları uyarıcı bildiri yayınladı. İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı vurgulandı, bu tarihten sonra yapılan yapıların yıkılacağı duyuruldu.KAÇAK YAPILAR YIKILDI, SIKI DENETİMLER SONUÇ VERDİ'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı yaylalar için geçen yıl harekete geçildii,  31 Aralık 2017'den sonra inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'deki yaylalarda kaçak yapılar yıkıldı. İmar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda, geçen yıl başlatılan yıkımlar ve kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri sonuç verdi. Bölgede bu yıl kaçak yapıların yapılamadığı yaylalar, doğal yapısına yeniden kavuşmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2 ay önce Ayder Yaylasını ziyareti sırasında 'Kimse kusura bakmasın, kaçak yapıların yıkımı muhakkak olacak" açıklaması yapmıştı.VALİ: KAÇAK YAPI EĞİLİMİ SON DERECE AZALDIRize Valisi Kemal Çeber, yaylalar ve doğanın bölgenin en büyük sermayesi olduğunu belirterek temel meselenin koruma kullanma dengesi olduğunu söyledi. Karadeniz'de yıllardır ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya bir eğilim oluştuğunu söyleyen Vali Çeber, "Yılların birikimi oluşmuş  yapılaşmaların üzerine gittik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız bu konuda çok hassas ve bize sonuna kadar destek verdiler. Geçen yıl yoğun bir denetim ve yıkım süreci yaşadık. Yıkmak bizim haz aldığımız bir iş değil ama kamuyu, kamu menfaatini korumak için gerektiğinde cezai işlemleri uygulamak  ve yıkımları yapmaktan çekinmeyeceğimizi ve kararlı olduğumuzu ifade ettik. Geçen yıl yapılan yoğun yıkım ve denetimler sonucu kaçak yapı yapma eğilimi son derece azaldı. Ekiplerimiz sürekli alanda. Yeni kaçak yapı yok mu? Evet var. Anma şu bilinsin ki her biri tespit ediliyor. Bunun bir prosedürü var ve bu işletiliyor. Bu süreçte hiç biri gözden kaçmıyor ve tutanak altına alınıyor. Zamanı geldiğinde yıkılacaklar. Hukuksuz ve ruhsatsız yapılaşmaya izin verilmeyecek" dedi. 'VATANDAŞIMIZ KENDİNİ MASRAFA SOKMASIN'Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermeme yönündeki kararlılıklarının süreceğini vurgulayan Çeber, "Bu kararlılığımız son derece hassas şekilde devam etmektedir. Kaçak yapıların yıkımı süreç içerisinde devam edecektir. Kaçak yapı eğilimi azalsa da tek tük gördüğümüz yapılaşmaların işlemleri devam etmektedir ve yıkılacaklardır. Vatandaşlarımız ne olur kendilerini de masrafa sokmasınlar, doğamıza da zarar vermesinler. Çevremize son derece hassas davransınlar ve korusunlar. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıya temayül göstermesinler" diye konuştu.YAYLAYI GÖZÜ GİBİ KORUYORLARBölgede kaçak yapıların yapıldığı yaylaların aksine korunan yaylalarda dikkat çekiyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada 'Büyük Yayla' anlamına gelen 'Didingola Yaylası'na yakın mesafeye kadar birkaç yıl önce yol açıldı. Geleneksel ahşap-taş karışımlı mimari dokuyu koruyan Topluca köylüleri, doğal güzelliğin bozulacağı, araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle temiz havanın etkileneceği ve gürültü olacağı gerekçesiyle yolun, yayla içerisine girişine izin vermedi. Köylüler, patika yoldan ulaşımını sağladıkları yaylaya yüklerini ancak sırtlarında veya teleferik hatları ile taşıyarak ulaşıyor. Yola karşı çıkan yaylacılar, ahşap-taş karışımlı mimari dokuyu da koruyor. 'SIRTIMIZDA YÜKÜMÜZÜ TAŞIRIZ'

Yayla sakinlerinden Kemal Aydın, doğanın bozulmaması ve eski dokunun zarar görmemesi için yolu yaylanın içine sokmama kararı aldıklarını belirterek, "Yol gelirse betonlaşma olur. Yaylada betonlaşma olursa, doğa bozulur, yaylada eski gelenekler kalmaz. 'Sırtımızda yükümüzü taşırız' dedik, yolu yaylaya sokmadık" dedi. Ahmet Kızmış ise yükleri sırtta taşırken biraz zorluk yaşadıklarını belirterek, "Ama doğayı da korumak mecburiyetindeyiz. Yol girilen yaylaları görüyoruz, hepsi berbat halde. Biz yolu yayla içine istemedik" diye konuştu.


Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu - Son Dakika


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