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YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI - Son Dakika

YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI

21.01.2022 10:13

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerindeki karlı yaylalarda, beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için ATV motorlarla yiyecek taşındı.

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerindeki karlı yaylalarda, beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için ATV motorlarla yiyecek taşındı. 15'er kiloluk 6 torba halinde götürülen 90 kilo kuru mama, bölgelerdeki kedi ve köpeklerin beslenmesi için belirli noktalara bırakıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından, yaylalık bölgelerde kalan ve zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlarına yönelik besleme çalışmaları sürüyor. Planlaması ve dağıtım noktaları 2 ay önceden hesaplanan ve özellikle yoğun kar ve yağmur gibi olumsuz hava şartlarında dağıtımı yapılmaya başlanan kedi ve köpek mamaları Osmaniye'ye de geldi. HAYTAP Yönetim Kurulu üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve beraberindeki hayvan severler, ATV Motorlarla kuru mamaları dağlık bölgelere ulaştırdı.

2 gündür yoğun şekilde süren kar yağışını son 20 yıldır hiç görülmemiş yoğunlukta olduğunu söyleyen Laçinbala, 'Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Amanos dağlarının eteğinde olan Karaçay vadisi hiç bu kadar beyaz örtüyle kaplanmıştı. Deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğe özel lastik ve zincir ekipmanı olmadan çıkmanın imkansız olduğu bir kar yağışı, ister istemez bu dağlardaki sokak canlarını da olumsuz etkileyecek. Kediler 7, köpekler 16 saat aç kaldığında ölüm uykularına yatıyor ve uyanamıyorlar. Bu soğuk hava şartlarından en az etkilenmeleri için bizler de HAYTAP ve Hepsi burada işbirliğiyle şehrimize gönderilen 1 ton kuru mamayı şehir merkezinde, dağlık alanlardaki bölgelerde ve işbirliği yaparak sokak canlarına değer veren ilçe belediyelerimize dağıtıyoruz' dedi.

Ali Laçinbala, 'Önceki yıllar imkansızlıklara yapılan kar beslemelerinde karda devam edemeyen araçlarımızı bırakıp kızaklarla yiyecekleri transfer ederdik. Desteklerinizle yazın yangın döneminde alınan ATV 4x4 afet aracımızla bu beslemeler daha hızlı ve yerinde oluyor. Tüm HAYTAP destekçilerine sokak canları adına teşekkür ederim' diye konuştu.

YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI
YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI
YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI

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Hayvan Hakları Federasyonu, Amanos Dağı, Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAYLALARDAKİ SOKAK CANLARI İÇİN ATV MOTORLARLA YİYECEK TAŞINDI - Son Dakika
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