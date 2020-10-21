Yaylalardan dönüşler başladı - Son Dakika

Yaylalardan dönüşler başladı

21.10.2020 19:47
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Yaylalardan dönüşler başladı Karadeniz yaylalarından çobanların dönüşleri başladı.

Yaylalardan dönüşler başladı

ORDU - Karadeniz yaylalarından çobanların dönüşleri başladı.

Ordu'nun en önemli yaylalarından birisi olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaylacıların dönüşleri hızlandı.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 77 Obası bulunan Çambaşı Yaylası'nda küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri karayolundan sürüleriyle birlikte kışı geçirecekleri bölgelere gitmeye başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşlerin başladığını söyleyen Yahya Şentürk, "Güzel bir yayla sezonunu daha geride bıraktık. Yaylada havalar soğuduğu otların kalmadığı için kışı geçireceğimiz bölgeye gidiyoruz" dedi.

Yaylalardan dönüşler başladı
Yaylalardan dönüşler başladı
Yaylalardan dönüşler başladı
Yaylalardan dönüşler başladı

Çambaşı Yaylası, Karadeniz, Ordu, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaylalardan dönüşler başladı - Son Dakika

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