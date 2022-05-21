Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu - Son Dakika
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Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu

21.05.2022 16:55
Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu

Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu Hava sıcaklığının 31 dereceye çıktığı kente vatandaşlar sahile akın etti Antalya'nın yüksek kesimlerinde belediye ekiplerinin 2 metreye yaklaşan karla mücadelesi devam ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve...

Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu

Hava sıcaklığının 31 dereceye çıktığı kente vatandaşlar sahile akın etti

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimlerinde belediye ekiplerinin 2 metreye yaklaşan karla mücadelesi devam ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı kişilerin akın etmesi ile adeta hınca hınç doldu.

Turizm kenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı sahiline koştu. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıktığı kentte ünlü sahil adeta hınca hınç doldu. Sahile gelen birçok kişi denize girerek Akdeniz'in serin suyunda serinledi. Denizin ve kumun en çok tadını ise yine çocuklar çıkardı. Bazı tatilciler de sıcak kumsal üzerinde güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yanan Mayıs ayının son haftasında kent merkezinde yazdan kalma günler hüküm sürerken büyükşehir belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen yayla yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüçimen yayla yolunu, yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zamanında yaylalarına çıkabilmeleri için açmak için çalışıyor.

Arkadaşı ile sahile gelerek denize giren Efecan Geyik, "Hava sıcak deniz çok soğuk. İlk girdiğim zaman hipotermi geçiriyor sandım. Sonra alışıyor vücudumuz. Şuan hava da deniz de güzel. Sahil oldukça yoğun" dedi.

Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu
Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu
Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu
Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu
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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaylalarında karla mücadele olan Antalya'da sahiller vatandaşlarla doldu - Son Dakika
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