Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros - Son Dakika
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Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros

28.02.2022 09:28

Trabzon'da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karlı kaplı yaylalarda geziyor.

Trabzon'da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karlı kaplı yaylalarda geziyor. Türkmen şimdilerde ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği paletli Torosu farklı proje yapmak için satılığa çıkardı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oto sanayi sitesinde makas usta olarak çalışan Gökhan Türkmen, karlı kaplı yaylalarda gezmek için 1977 model Renault Toros marka bir araç aldı. Karadenizli zekasına yeni bir örnek göstermek için proje geliştiren Türkmen, otomobile işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli Torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi geliştirdi. Fren sistemi ile aracın dönmesini sağlayan Türkmen, Hıdırnebi Yaylası'nde hem geziyor hem de mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlıyor. Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden biri olan Hıdırnebi Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği paletli Torosun sahibi Türkmen, şimdilerde ise farklı bir proje yapmak için aracını satmayı düşünüyor.

"KIŞIN TURİSTLER GELİYOR ONLARDA İLGİ GÖSTERİYOR"

Turistlerin ilgi gösterdiği paletli Toros ile yaylanın keyfini çıkardığını belirten Gökhan Türkmen, "Biz yaylayı kışın sevdiğimiz için arazi aracımızla belirli bir yere kadar geliyorduk. Aklımıza maliyeti uygun bir arabayı paletliye çevirelim diye düşündük. Toros marka bir araç aldık. 6-7 ay boyunca boş kaldığımız vakitlerde uğraştık. Yaylaya belirli bir yere kadar arabamla geliyorum sonrasında yola paletli ile devam ediyorum. Arkadaşlarımla yaylada geziyorum. Kışın turistler geliyor onlarda ilgi gösteriyor" dedi.

"60 BİN TL'YE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Karda batan araçları da kurtardıkları dile getiren Türkmen, "3-4 defa araçları çektik. Farklı bir proje için aracımı satmayı düşünüyorum. Daha küçük bir araç yapmak istiyoruz. Daha değişik bir araç geliştirmek istiyoruz. 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum. Biraz ucuza vereceğiz. Biz bunun zevkini çıkardık başkaları da bu zevki yaşasın. Yeni projeler yapmak için satmayı düşünüyoruz.

Yaylada genellikle Arap turistler geliyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Gezmek istiyorlar. İlgi oluyor" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük/ İHA)

Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros

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Toros Dağları, Renault, Trabzon, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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