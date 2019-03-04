Son Dakika Haberleri: Yaylaya Bırakılan Köpekler Donarak Telef Oldu

Yaylaya Bırakılan Köpekler Donarak Telef Oldu

1 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda karlar altından donarak telef olan 3 sokak köpeğinin cesedi çıktı.

Yaylaya Bırakılan Köpekler Donarak Telef Oldu, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda karlar altından donarak telef olan 3 sokak köpeğinin cesedi çıktı.

İlçenin bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda halen hüküm süren kış şartları buraya bırakılan sokak köpeklerini oldukça zorluyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yaylada ilçe merkezindeki veya kırsal alandaki vatandaşların bakamadığı için yaylaya bıraktığı köpekler açlık ve dondurucu soğuk ile mücadele ediyor. Özellikle geceleri donmamak için mücadele eden köpeklerden 3'ünün bu sabah telef olmuş cesedi kar altında bulundu.

Yayla esnafı, bölgede 40'a yakın köpek bulunduğunu, bu köpeklerin barınma sorunu yaşadığını belirterek yetkililerin bu konuda çalışma yapmasını istedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Kar, Aybastı, Ordu, Perşembe Yaylası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaylaya Bırakılan Köpekler Donarak Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]