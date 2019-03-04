Yaylaya Bırakılan Köpekler Donarak Telef Oldu
1 saat önce
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda karlar altından donarak telef olan 3 sokak köpeğinin cesedi çıktı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda karlar altından donarak telef olan 3 sokak köpeğinin cesedi çıktı.
İlçenin bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda halen hüküm süren kış şartları buraya bırakılan sokak köpeklerini oldukça zorluyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yaylada ilçe merkezindeki veya kırsal alandaki vatandaşların bakamadığı için yaylaya bıraktığı köpekler açlık ve dondurucu soğuk ile mücadele ediyor. Özellikle geceleri donmamak için mücadele eden köpeklerden 3'ünün bu sabah telef olmuş cesedi kar altında bulundu.
Yayla esnafı, bölgede 40'a yakın köpek bulunduğunu, bu köpeklerin barınma sorunu yaşadığını belirterek yetkililerin bu konuda çalışma yapmasını istedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10 Kaynak: İHA
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