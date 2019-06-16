Son Dakika Haberleri: Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
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Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Artvin'de yaylaya gitmek için yola çıkan kamyon şarampole yuvarlandı.

Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Artvin'de yaylaya gitmek için yola çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kamyon kasasında bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinden büyükbaş hayvan ile yola çıkan Kemal Asılbay (55) yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyon, Varyart yolunun 20. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada kamyonda bulunan Adnan Muti (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Kemal Asılbay (55), Yarensu Muti (11), Meryem Muti (53), Poyraz Muti (7), Sinem Muti (23), Serdar Muti (30), Lütfi Can Muti (16) ve Recep Ali Asılbay (17) ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon kasasında bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Kamyonda bulunanların Şavşat ilçesindeki yaylaya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa
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