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Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane'ye bağlı 2280 rakımdaki Balahor Yaylasına giden vatandaşlar yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu görünce şok yaşadılar.

Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane'ye bağlı 2280 rakımdaki Balahor Yaylasına giden vatandaşlar yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu görünce şok yaşadılar.


10'dan fazla evin kapısının kırık olduğunu ve çok sayıda evin büyük zarar gördüğü görülürken, yaylada bu sorunların yaşanmaması için fotokapan benzeri bir sistemle önlem alınması konusunda yayla sakinleri yetkililerden talepte bulundular.Vatandaşlar jandarmaya haber verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca birçok yaylada aynı manzaranın olduğu aktarıldı.


1 yıl önce 26 Kasım 2018 tarihinde yine aynı yaylada kapıların kırılması ve aynı olayın yaşanması dikkat çekti. - TRABZON

Gümüşhane, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
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