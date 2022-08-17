Yaylaya gitmek isteyen annesini yastıkla boğarak öldürdü - Son Dakika
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Yaylaya gitmek isteyen annesini yastıkla boğarak öldürdü

17.08.2022 10:55

Yaylaya gitmek isteyen annesini yastıkla boğarak öldürdü Adana'da bir kişi yaylaya gitmek isteyen yatağa mahkum annesini yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Yaylaya gitmek isteyen annesini yastıkla boğarak öldürdü

ADANA - Adana'da bir kişi yaylaya gitmek isteyen yatağa mahkum annesini yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Emekli Şeref Güngör (58), bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlendi. Olay günü sabah saatlerinde Güngör'ün üst kat komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Şeref Güngör, açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör'ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör'ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti.

Güngör, ifadesinde, "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli, 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Olaydan birkaç gün önce de 'Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Annem 'sen eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin, biz burada yanıyoruz' dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de, 'Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum' dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dedi.

Öte yandan Güngör'ün bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü, antideprasan ilaç kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı
Kaynak: İHA

Mahkum, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaylaya gitmek isteyen annesini yastıkla boğarak öldürdü - Son Dakika

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