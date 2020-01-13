Yaylaya hazırlıklı gidin - Son Dakika

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Yaylaya hazırlıklı gidin

18 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi kayakseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi kayakseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Vatandaşların kış aylarında hafta sonunu değerlendirdikleri tesise ulaşım sorunu yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekipleri yoğun mesai harcıyor.


Büyükşehir Belediyesinin bölgede 7/24 çalışma yürüttüğünü belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini belirtti.


Büyükşehir Belediyesinin 9 personel ile 1 loder, 3 greyder, 2 jcb, 1 kar küreme aracı, 1 tuzlama kamyonu ve 1 kamyonetle 7/24 karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Kırmızıtaş, yapılan çalışmaya rağmen ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. Kırmızıtaş, "Kar yağışının yoğun olduğu bölgelere gitmek için yola çıkan vatandaşlarımız araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundursunlar. Uyarıların dikkate alınması, ulaşımda yaşanan aksaklığın ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin önüne geçecektir. Karla mücadelede ekiplerimiz etkin çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımız olumsuz herhangi bir durumda Büyükşehir Belediyesinin 444 1 052 no'lu çağrı merkezini arayabilir" dedi. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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