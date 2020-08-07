Yaylaya odun toplamaya gitmişti cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Karagöl Yaylası'na traktörü ile odun toplamaya giden 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Taraklı ilçesi Karagöl Yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taraklı Esenyurt Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Mehmet Şimşir, traktörü ile sabah saatlerinde Karagöl Yaylası'nda bulunan ormanlık alana odun toplamaya gitti. Şimşir'den geç saatlere kadar haber alamayan ailesi, durumu Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ile jandarma başta olmak üzere vatandaşlarında katıldığı arama çalışmaları sonrasında Mehmet Şimşir, ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan incelemelerde Şimşir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Şimşir'in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA