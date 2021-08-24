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Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar - Son Dakika

Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar

24.08.2021 08:46

Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar Van'ın Gürpınar ilçesinde büyükşehir belediyesinin hayvan içme suyu sondaj çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde büyükşehir belediyesinin hayvan içme suyu sondaj çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Arazide su bulunması mahalleli tarafından seslendirilen şarkılar ve çekilen halaylarla kutlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kırsal mahallelerde Hayvan İçme Suyu projeleri yürütüyor. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına projelerini geliştiren ekipler, arazide hayvanların su ihtiyacının karşılaması için açılan sondajlarda elektriğin verilememesinden ötürü sondaj yapılan yerlere güneş panelleri ile terfi merkezleri kuruyor. Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahallesi'nin yaylasında yürütülen sondaj çalışmaları kurulan güneş enerji panelleri ile tamamlandı. Çelikten üretilen 10 tonluk su deposu ve 5.5 Kv enerji kapasiteli güneş enerji sistemini barındıran proje kapsamında, 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvatlar da kuruldu. Çıkan suyun kurulan sıvatlara dolması ile çevrede bulunan yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan suyla buluştu. Yayladaki hayvanların, araziye kurulan tesis ile su ihtiyacının karşılaması mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Yaylada süt sağımında bulunan berivanlar da uzun yıllardır hasretini yaşadıkları su ile birlikte Kürtçe şarkılar eşiğinde halay çekti.

"Yaylaya traktörler ve tankerlerle su taşıyorduk"

Köyün yaklaşık 100 yıldır hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanmadığını ifade eden Sakalar Mahalle Muhtarı İsmet Yolak, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Muhtar Yolak, "Bu yörede yaklaşık 10 bin koyun vardı. Koyunlarımız için yaylaya traktörlerle, tankerlerle su taşımacılığı yapıyorduk. Hayvanlarımız susuz kalıyordu, hastalanıyordu. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Bu arazide suyun çıktığına herkes şaşırdı. Devlet mahalleme çok büyük hizmet yaptı. Koyunlarımız için günde tonlarca su gerekiyordu. Bu tesisin kurulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yapılan hizmetler ortadadır" dedi.

Yaylada süt sağımında bulunan berivanlardan Fatma Çalı ise imkanların kısıtlı olduğunu ve su taşırken kaza riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Suyun gelişiyle kendilerinin oldukça mutlu olduğunu belirten Çalı, mahalle muhtarına ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Birçok farklı noktada çalışmalar devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin Sakalar Mahallesi'nin yanı sıra Saray Sırımlı Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalarda da suya ulaşılarak güneş enerji panelleri kuruldu.

Öte yandan; Saray Bakışık, Muradiye Alkasnak, Başkale Börekli ve Büklümdere mahallelerinde de sondaj çalışmaları tamamlanarak güneş enerji panelleri kurulumlarına yakın zamanda başlanacağı kaydedildi.

Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar

Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Enerji, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar - Son Dakika


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