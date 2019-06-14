Yaz AGD'yle bir başka
3 saat önce
Anadolu Gençlik Derneği'nin her yıl düzenlediği Yaz Etkinlikleri bu yıl 17 Haziran'da başlıyor. Uzun yıllardır Yaz Etkinlikleri düzenleyen AGD Başakşehir Şubesi, 2019 yılı Yaz Etkinlikleri için hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:41 Kaynak: Bültenler
Konu hakkında bir basın açıklaması yapan AGD Başakşehir Şube Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, "Biz AGD olarak her zaman geçlerimizin maddi ve manevi yönden güçlü olmasını istiyoruz. Yaz etkinliklerinde olduğu gibi yaptığımız her çalışmada bunun için" dedi.
AGD BAŞAKŞEHİR
Milli ve manevi olarak güçlü bir gençlik yetişmesi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) 'Yaz Etkinlikleri' 17 Haziran'da başlıyor. Eğitim döneminde yaptığı aktivitelerle öğrencilere destek olan AGD, yaz aylarında organize ettiği 'Yaz Etkinlikleri' sayesinde öğrencilerin tatillerinde de yanında oluyor. Uzun yıllardır Türkiye'nin her noktasında Yaz etkinlikleri düzenleyen AGD, Başakşehir'de de yaz etkinlikleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaz Etkinliklerinin başlamasına sayılı günler kala konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyen AGD Başakşehir Şube Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, ilçede gerçekleştirilecek 2019 Yaz Etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.
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