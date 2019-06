Yaz arası çılgınlığı 2#: New York Knicks ne yapmaya çalışıyor?

“Start spreading the news, (Haberleri yaymaya başla)







I'm leaving today (Bugün yola çıkıyorum)







I want to be a part of it – New York, New York… (New York'un bir parçası olmak istiyorum)







…I'll make a brand new start of it - in old New York (Eski New York'ta yepyeni bir başlangıç yapacağım)







If I can make it there, I'll make it anywhere… (Eğer orada yapabilirsem, her yerde yapabilirim)"







Dünya müzik tarihinin en önemli figürlerinden olan Frank Sinatra’nın da dediği gibi New York’un bir parçası olmak ve orada yeni bir başlangıç yapmak, birçok insanın hayallerinin bir parçasıdır. Bu hayalleri süsleyen şehirdeki spor takımları, kalabalık New York kentinin stresli sakinleri için bir rahatlama aracıdır: Yankees, Rangers, Mets, Jets, FC. Ancak şehrin basketbol takımı Knicks’in taraftarları için bu kulüp, bir rahatlama aracından çok bir süredir yeni bir stres kaynağı hâlini almış gibi gözüküyor.







2005 yazında Eddy Curry’le imzalanan beş yıl 60 milyon dolarlık kontrat, Amar’e Stoudemire’a verilen beş yıl 100 milyon dolarlık kontrat, 2016’da Joakim Noah’ın son iki senesi çöpe giden dört yıl 72 milyon dolarlık sözleşmesi ve çok daha fazlası... Kötü geçen sezonların ardından her yaz arasına büyük hedeflerle giren ancak her seferinde başarısız olmayı başaran (!) Knicks için işler bu yaz arasında da düzelmeyecek gibi. Normal sezonun son aylarında takım sahibi James Dolan’ın, “draft’ın ilk sırasından Zion Williamson’ı alacağız. Serbest oyuncu havuzundan ise Kyrie Irving, Kevin Durant, Klay Thompson, Kawhi Leonard gibi isimlerden en az ikisini takıma katacağız. Eğer şansımız yaver giderse Anthony Davis’i de takas yoluyla kadromuza katacağız.” demecini vermişti. Bu demeci bir bilim deneyi olarak ele alalım ve problemin belirlenme aşamasından hipotez kurma aşamasına kadar olan bitene göz atalım.







1. Problemin belirlenmesi





New York Knicks’in şu an serbest konumda olan önemli oyuncuları: De’Andre Jordan, Mario Hezonja, Emmanuel Mudiay, Noah Vonleh ve Luke Kornet. Yani hem ilk beş hem de bench rotasyonlarından bazı önemli parçalar serbest konumda. Hali hazırda elde bulunan önemli isimler ise Damyean Dotson, Dennis Smith Jr ve Mitchell Robinson. Yani bu takımın yıldız oyunculara, orta seviyeli yan parçalara, kısacası yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.





2. Problem ile ilgili gözlem yapma ve veriler toplama





Takım sahibi James Dolan ve kenar asistan ekibinin analizini doğru bir şekilde yaptığı problemler için bazı matematiksel hesaplar gerek. 2018-2019 sezonunda toplam 123,387,454 dolar maaş ödendi. Takımda olmayan Joakim Noah’ın parası ödenmeye devam ederken serbest oyuncular dışında herhangi bir ücret oynaması yaşanmadı. Yani fazla mikro işlere girmeden yapılan gözlemlere göre elde güzel bir maaş boşluğu var.





3. Hipotezler kurma





Denenebilen yargılar olan hipotezler, genel olarak doğru kanıya daha yakındır. Birkaç paragraf yukarıda yer alan James Dolan’ın hayallerini bu şema için hipotezlere benzetebiliriz. Ligin hiper starlarından en az ikisini alma, milenyum çağında şu ana kadar yapılan draft’ların en iyi oyuncularından birisi olarak gösterilen Zion Williamson’ı seçme ve Los Angeles Lakers’la adeta açık aşk yaşayan Anthony Davis’i takıma dahil etme... Son zamanların en başarısız takımlarından biri için uçuk ama şaşalı kulüp tarihine uygun hipotezler…





4. Deneyler tasarlayıp, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma





Yıldız serbest oyuncu pazarından iki parça almak için maaş boşluğu yaratıldı. Zion Williamson’ı almak için sezonun son 45 gününde oynanan maçlar kaybedildi ve draft sırasında ilk seçim şansı yükseltildi. Anthony Davis konusunda ise takımın elinde takas aseti olmadığı için hiçbir şey yapılamadı. Ana hipotezlerin %33’ü daha dördüncü aşamada zarar gördü bile. Geriye kalan %67’lik kısım da… Aşamalar ilerledikçe göreceğiz.





5. Kontrollü deneyler yapma





Yaklaşık bir ay öncesine kadar Kevin Durant’in New York Knicks’e gelmesi neredeyse kesin gibiydi. Hatta yıldız oyuncunun yeni şirketi New York merkezli kurulmuştu. Üstelik Durant, katıldığı podcastler’de New York’ta yaşamanın güzel bir şey olduğunu söylemişti. Kyrie Irving’in Boston Celtics’te yaşadığı sorunlar nedeniyle takım değiştirme arayışında olması ve New York’a gitmeye sıcak bakması hipotezleri iyice güçlendiriyordu. Zion Williamson’ın iki ay önce yaptığı, “Madison Square Garden’da oynamak harika olur. Burayı dedemden sürekli dinliyordum, kült spor karşılaşmalarına ve efsanevi konserlere ev sahipliği yapmış. Burası inanılmaz bir yer dostum. Burası MSG!” açıklaması, Knicks’li taraftarların umutlarını arttırmıştı.





6. Verilerden sonuç çıkartma





Anthony Davis hayalleri suya düştü ancak geriye kalan iki hayal git gide gerçeğe dönüşüyor gibiydi. İlk beş adımın getirdiği veriler pozitif bir sonuç yaratarak teoriyi oluşturabilirdi ama olmadı. 14 Mayıs’ta yapılan draft kurası sonucu ilk sıra New Orleans Pelicans’a gitti. İkinci sıra Memphis Grizzlies’ın olurken New York Knicks, üçüncü sıradan seçim hakkı kazanmıştı. Üçüncü sıra ise tek bir adaya işaret ediyordu: Zion Williamson’ın kolej kariyerindeki en yakın arkadaşı RJ Barrett.



Hipotezin bir başka ayağını destekleyen Kevin Durant’in sakatlanması ve önümüzdeki sezonu tamamen kaçıracak olması Knicks’e vurulan bir diğer darbe oldu. Ancak olumsuz gelişmeler bununla da bitmeyecekti. Klay Thompson’ın en az sekiz ay parkelerden uzak kalacak olması ve Kyrie Irving’in Brooklyn Nets’e daha yakın hissetmesi, hipotezlerin teoriye dönüşmesini engelledi. NYK, 20 Haziran’da yapılan draft’ta beklenildiği gibi Barrett’ı seçti ama zafiyet çok büyüktü.





7. Sonuçları teori ya da yasa haline getirip duyurma





Şu aşamada asıl hipotezlerin teoriye dönüşmesi çok zor ancak Knicks’in bir sezonu çöpe atmayı kabul ederek Kevin Durant’i takıma getirme ve Kyrie Irving’i ikna etme ihtimali yok değil. New York basınının önde gelen muhabirlerinden olan Marc J.Spears’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı habere göre Knicks camiası, yaz arasında serbest olan diğer oyunculardan Tobias Harris, Nikola Vucevic, DeMarcus Cousins, Morris Kardeşler, Julius Randle ve JJ Redick yeni hedeflere yönelmiş durumda. Elbette bu isimler de oldukça kaliteli oyuncular. Özellikle de Harris&Vucevic ikilisi dikkat çekiyor ancak bu iki oyuncunun maksimum kontrat talep edecek olması eskiden verilen berbat kontratları yeniden akıllara getiriyor. “Takımın elit bir oyun kurucusu yokken forvet/pivot takviyeleri yapılması da ne kadar doğru olacaktır?” sorusu da akıllara geliyor.



Yazıyı Woody Allen’dan alıntı yaparak bitirmekte fayda var:



“New York, karmaşanın ve düzenin bir arada olduğu çözülemez bir şehirdir.”