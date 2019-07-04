Yaz aşklarının galibi Antalya oldu!

Tatil sezonunun gelmesiyle güney sahillerine akın başladı. Sosyal medyada ard arda düşen deniz kenarı ve el ele çift fotoğrafları görüp, "Bu tatili de bir ben yalnız geçireceğim" diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Mobil tanışma uygulaması happn, Kurban Bayramı'nda yaz aşkını bulmak isteyen gezginler için geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinin en çapkın rotalarını araştırdı! İşte önümüzdeki tatil için planlar yapmaya başlayan gezginler için Ramazan Bayramı'nın en flörtöz rotaları!

EN ÇAPKIN TATİL BÖLGESİ ANTALYA

#1 Antalya: Akdeniz'in masmavi denizi, beyaz kumları ve yakıcı güneşi ile pek çoğumuzun yaz tatili hayallerini süsleyen Antalya, doğal güzelliklerinin yanında çapkınlığı ile de ön plana çıkıyor.

#2 Bodrum: Bayram tatilinde yaz aşkı konusunda en şanslı ikinci destinasyon ise Bodrum. Turkuaz denizi, eğlencenin her daim devam ettiği plajları ve her köşe başında begonvil kaplı evleri ile Bodrum, bu yazı unutulmaz kılacak aşklara ev sahipliği yapmayı bekliyor.

#3 Marmaris: Geçtiğimiz tatil kafa dengi insanlarla tanışıp, aşkı arayanların Bodrum'dan sonraki tercihi Marmaris. Üyelerin en fazla beğeni gönderdiği bölgelerden biri olan Marmaris'te el değmemiş doğanın tadını çıkarabilir, bir yandan da huyu suyu tam size göre biri ile karşılaşıp, tatilinizi mükemmel bir sonla taçlandırabilirsiniz.

#4 Fethiye: bu yaz ruh eşini arayanların diğer tatil destinasyonu da 4. sırada yer alan Fethiye. Serin suları, muhteşem koyları ve sıcakkanlı insanlarıyla Türk ziyaretçilerin yanı sıra Avrupalı turistlerin de gözdesi Fethiye dünyanın dört bir yanından gezginler ile tanışmak için ideal. Belki de bambaşka bir kültürle tanışacağınız fırsat yanı başınızda bekliyordur.

#5 Çeşme: Listenin 5. sırasında ise Türkiye'nin hala en gözde tatil merkezlerinden biri olma özelliğini koruyan Çeşme geliyor. Daracık sokakları, irili ufaklı pek çok romantik mekanı ile Çeşme beğeni gönderebileceğiniz yakınlıkta onlarca yalnız gezgin ile dolu. Hayatı şansa bırakmayın! Belki de hayatınızın aşkına bu yaz sizi bekliyor!