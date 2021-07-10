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Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlara dikkat - Son Dakika

Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlara dikkat

10.07.2021 11:12
Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlara dikkat, System.String[]

Vajinal enfeksiyonlar veya vajinitin vajina ve vulvada enfeksiyona yol açan mikrobik ajanlardan kaynaklı bir sağlık sorunu olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr.

Vajinal enfeksiyonlar veya vajinitin vajina ve vulvada enfeksiyona yol açan mikrobik ajanlardan kaynaklı bir sağlık sorunu olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Arzu Kublay "Mantarlar, bakteriler veya parazitlerden kaynaklı olarak oluşabilen bu enfeksiyonlar yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çok daha yaygın olarak görülüyor" diyerek yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi.

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Arzu Kublay, yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi. Dr. Kublay, "Kadınlarda vajina ve vulva, özel yapısı gereğince belirli bir mikroorganizma florasını doğal olarak bulunduruyor. Fakat sağlıksız koşullarla birlikte bir denge içerisinde yaşamını sürdüren bu organizmalardan herhangi biri aşırı şekilde üreyerek enfeksiyona yol açabiliyor. Bu durum cinsel yolla bulaşma veya uygunsuz koşullar nedeniyle mikroorganizma üremesi gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor. Yaz ayları, mikroorganizmaların hızlı bir şekilde üreyip çoğalabildiği sıcaklık koşullarını sağlarken buna ek olarak terleme ve bazı dış etkenler de devreye girdiğinde vajinal enfeksiyonlara yatkınlık önemli ölçüde artıyor" açıklamasında bulundu.

DAR GİYSİLER VE SENTETİK İÇ ÇAMAŞIRLARI VAJİNİTE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Sıcaklık ve nemin haricinde vajinal enfeksiyon nedenleri arasında sayılabilecek faktörler arasında yer aldığını vurgulayan Op. Dr. Arzu Kublay, nedenleri şöyle sıraladı:

"Pamuklu iç çamaşırları tercih etmemek, çok dar iç çamaşırları ve giysiler kullanmak, mikroorganizma üremesi için ortam hazırlayan günlük pedleri kullanmak, iç çamaşırlarını yeterli sıklıkla değiştirmemek, ıslak iç çamaşırları veya mayo, bikini gibi giyim ürünleri ile uzun süre beklemek, cinsel ilişki sonrasında genital bölgenin temizliğini gerçekleştirmemek, vajinayı temizlemek için sabun veya kozmetik ürünler kullanmak, kokulu pedler ve tuvalet kağıtlarını kullanmak, tuvalet ihtiyacı sonrası genital bölgeyi olması gerektiği gibi önden arkaya doğru temizlememek, antibiyotik tedavisi almak."

KAŞINTI VE KÖTÜ KOKULU AKINTILAR EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ OLUŞTURUYOR

Vajinanın doğal nemliliğini ve kayganlığını sağlayan fizyolojik vajinal akıntı renksiz olurken vajinit durumunda kötü kokulu, sarı, yeşil veya gri renkli olabiliyor diye kaydeden Op. Dr. Arzu Kublay, "Çoğu vajinit olgusunda vulvada normal olmayan kaşıntı ve tahriş sorunu da görülüyor. Vajinite yakalanan birçok kadının sağlık kuruluşlarına başvurma nedenleri arasında genital bölgede şiddetli kaşıntı,kaşımadan kaynaklı tahriş, koyu renkli, normal dışı yoğunlukta ve kötü kokulu vajinal akıntı, idrar çıkışı esnasında ağrı ve yanma gibi olumsuzluklar yer alıyor. Kadınlarda vajinite yol açan en önemli etken ise mantar enfeksiyonları. Tüm vajinal enfeksiyonlarının yüzde 75'ini oluşturan mantar enfeksiyonları peynirimsi bir akıntı ile karakterize olarak vulvada yanma, kaşıntı gibi sorunlarla kendini gösteriyor" diye konuştu.

Dr. Kublay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vajinal akıntıdan alınan örnek üzerinde yapılan inceleme sonucunda enfeksiyonun bakteriyel, fungal veya parazit kaynaklı olduğu kesin olarak teşhis edildikten sonra vulvaya uygulanan kremler, vajinaya yerleştirilen fitiller veya oral yolla alınan ilaçlar yardımıyla bu enfeksiyonlar kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Mantar kaynaklı enfeksiyonlarda antifungal krem, fitil ve ilaçlardan, bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler ve antibiyotik içerikli fitil ve kremlerden, parazit kaynaklı ilaçlarda ise antiparaziter ilaç, fitil ve kremlerden yararlanılıyor. Bazı durumlarda bunların bir kombinasyonu şeklinde de tedavi gerçekleştirilebiliyor."

DİKKAT EDİLMEMESİ HALİNDE VAJİNAL ENFEKSİYONLAR TEKRARLAYABİLİYOR

Nemli iç çamaşırlarının derhal değiştirilmesi, pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesi, vulva ve vajinanın yalnızca su ile temizlenmesinin vajinal enfeksiyonlardan korunmak veya enfeksiyon sonrası tedavi sürecini desteklemek konusunda oldukça etkili olduğunu belirten Dr. Kublay, "Bunun yanı sıra günlük pedler, tekrarlayan vajinal enfeksiyonların en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sağlık açısından kadınların günlük ped kullanmak yerine sık sık iç çamaşırı değiştirmeyi tercih etmesi gerekiyor. Kaşıntı, kötü kokulu ve normal dışı görünüme sahip akıntı gibi durumlarda hekime başvurarak bir an önce tedavi almak büyük bir önem taşıyor" dedi.

Dr. Kublay son olarak şunları söyledi:

"Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar iç genital organlarda yapışıklıklara ve bazı diğer olumsuzluklara yol açarak infertiliteye (kısırlık) yol açabilecek boyutta sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, vajinal enfeksiyon yaşayan kadınların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Tedavi alarak vajinitten kurtulan kadınların ise enfeksiyonların tekrar etmesini önlemek adına doğru iç çamaşırı seçimi, genital hijyen, günlük ped ve vajina temizliğine yönelik kozmetik ürünlerin kullanımından kaçınma gibi önlemlere azami şekilde dikkat etmesi gerekiyor."


Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlara dikkat

Kadın Hastalıkları, Vajina, Mantar, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonlara dikkat - Son Dakika


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