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Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor

Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor

01.07.2023 23:18

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakalarında da artış görüldü. Şanlıurfa, Samsun, Burdur, Batman ve Trabzon'da 7 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakaları yükselişe geçti. 5 şehirde 7 kişi boğularak can verdi.

5 ŞEHİRDE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sıcaklıkların arttığı son günlerde her yaz yaşanan acı olaylar bir kez daha tekrar etmeye başladı. Türkiye'nin pek çok şehrinde boğulma vakaları yaşandı. Şanlıurfa, Samsun, Burdur, Batman ve Trabzon'da 7 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA

Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsalındaki Dorucak Mahallesi'ne piknik yapmak için gelen Suriyeli 3 kişi, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa'nın (16) suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ilgililere bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde yaptığı aramada, Nuşi ile İsa'nın cansız bedenine ulaştı. Cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAMSUN

Hürriyet Mahallesi mevkisinden denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç. boğulma tehlikesi geçirdi. Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Semizoğlu ve Güder ise dalgaların arasında kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma dalgıç polisleri tarafından yapılan aramalar sonucu Semizoğlu ve Güder de sahile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Semizoğlu ve Güder, kurtarılamadı.

ANTALYA

Trabzon'dan Antalya'ya kuzeni Volkan Bakan (27) ile tatile gelen Mustafa Baytar (22), denizde yüzerken boğuldu. Yakınlarını telefonla arayarak acı haberi veren Bakan, kuzeninin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

BATMAN

Babası ve amcası ile beraber Batman Çayına gelen Suriyeli Nuri Ömer, serinlemek için suya girdi. Bir süre suda çırpınan Ömer, daha sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiye dalgıçları, 1,5 saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Nuri Ömer'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDA GÖLÜ'NDEN ACI HABER

Denizli'den ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi. Kıyıdan uzaklaşan Kılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre gölde botla aranan Kılıç, bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi.

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